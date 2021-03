Guido: "Salgo en la noticia del Arsenal, pero no sé nada"

Según indicó el medio argentino en Betis TV, "lo vi. Me preguntaron también amigos de Argentina. Yo sé lo mismo que ustedes. La noticia la vi en el mismo momento. No me enteré de nada antes ni después. Soy el protagonista de la noticia, pero no sé ni más ni menos que ustedes". Según Mundo Deportivo, el Arsenal está realizando un estrecho seguimiento de Guido Rodríguez, fichado por el Betis por tres millones de euros hace poco más de un año del América de México - que conserva un 25% del pase - y con una cláusula que supera los 80 millones.

Sobre el objetivo europeo, Guido ha declarado que "es el objetivo que tienen el equipo, el club y la afición. Nosotros lo planteamos en el inicio de la pretemporada. El equipo está muy bien, dando la talla en cada partido. Estamos peleando y en puestos europeos. Lo mejor es que estos diez partidos que quedan dependemos de nosotros para cumplir el objetivo".