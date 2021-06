Gordillo en Onda Cero Sevilla: "Hay que confiar en Luis Enrique"

Gordillo destacó el papel de plantilla del Betis en el último campeonato liguero. "Trabajo le ha costado al equipo. Los chavales han peleado muchísimo en este campeonato. Era muy difícil jugar sin nuestra afición. Sin público, los partidos son muy raros. Al final, lo han conseguido y tiene su mérito", ha afirmado en Onda Cero Sevilla.

Sobre la actual selección española, el ex jugador internacional ha comentado que "si somos todos de la selección, hay que confiar en el seleccionador. Él ha confiado en estos jugadores y no tengo más que decir. Todos queremos entender de esto. Luis Enrique ha hecho lo que tenía que hacer. Si ganamos a los suecos, todo cambia".

Rafael Gordillo recordó la Eurocopa de 1984, en la que España jugó la final y no comenzó bien. "Empatamos con Rumanía el primer partido y ya estábamos muertos. Hasta el mismo preparador físico nuestro nos criticó. Así empezamos y llegamos a la final. Jugué hasta las semifinales apercibido, aunque no pensaba en eso. Si me la hubieran sacado antes, hubiera jugado la final", apuntó.

Respecto a su gol ante Dinamarca en la Eurocopa de 1988, comentó que "le dije a Gallego 'déjame y tú pasa por arriba'. Tiré por el centro y cogí al portero adelantado. Fui después al hotel de concentración danés y ya no estaba".