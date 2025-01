García Pimienta pide un lateral izquierdo

El míster ha explicado que el argentino "está buscando una salida y no sabemos cuándo va a ser, pero sería lo normal. Para mí sería muy importante que viniese un lateral izquierdo porque lo necesitamos". Sobre la llegada de Akor Adams, delantero nigeriano que está muy cerca de arribar a Nervión, ha declarado que "me parece buen jugador y sé que hay negociaciones, pero no he hablado con él". Casi como un fichaje se valora la decisión de Loic Badé de quedarse, tras decir no al Aston Vila. También la de Lukebakio. García Pimienta afirmó que "les agradezco que se queden. Han tenido ofertas, me consta, y han decidido quedarse aquí. Me alegra. Están dando un nivel muy bueno. Estoy contento por la decisión que han tomado".

Tras el triunfo en Montilivi todo se ve distinto. "Veníamos de dos resultados poco agradables y los jugadores una vez acabaron el partido reforzaron el cómo conseguimos los tres puntos en Girona. Teníamos la sensación de que el partido estaba donde queríamos pese a todo lo que nos pasó negativo antes de marcar. Tuvimos menos el balón que en otras ocasiones pero con la ambición de ir a por el partido. Estamos contentos y ese es el camino que queremos marcar. Si hacemos eso estaremos cerca de ganar. Ahora viene un rival durísimo que lucha por no bajar y que tenemos un reto muy bonito de conseguir dos victorias consecutivas y que nos debe hacer fuerte. Este es el camino y tenemos que mantenerlo también para la afición, que se lo merece. El hecho de que el Espanyol esté en descenso no va a condicionar el partido. Me gustaría que sucediese como en Girona, que tuviéramos el partido controlado. Todo pasa por ser protagonistas con balón, saber presionar en los momentos justos y que no se sientan cómodos".

Para finalizar, el entrenador sevillista fue preguntado por unas declaraciones de Finidi George, el exjugador del Betis que fuera seleccionador de Nigeria, en las que dice que "el Sevilla ha faltado al respeto a Iheanacho". Pimienta ha sido claro. "No hemos faltado el respeto en ningún momento a Kelechi, lógicamente ha participado menos que otro, eso lo entiendo, pero faltarle al respeto, jamás. Estoy encantando con él y entrena de manera perfecta. Para mí es un jugador como cualquier otro de la plantilla y mañana va a venir convocado", declaró.