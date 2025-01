García Pimienta pide fichajes

De hecho el míster ha explicado que "Barco está cerca de solucionar su salida del club", así que quiere un lateral zurdo. Nianzou no jugará más este año, con lo que necesitará un central. Y si se va Suso, se supone que deberían firmar a un jugador de ese perfil. Veremos. Lo que no parece factible es que llegue nadie para suplir la marcha al Córdoba de un Pedro Ortiz que no llevaba ni un sólo minuto en liga. Se supone que Kelechi Iheanacho se va a marchar y Pimienta ha admitido que "tiene muchas ofertas y ahora el jugador debe decidir cual es la mejor". Por eso ha llegado Adams, que tendrá minutos en el Coliseum, pero no noventa. "Viene de estar entrenando y viene convocado para mañana. Si tiene que participar está en condiciones de hacerlo bien. Ha hecho dos buenos entrenamientos y se tiene que ir adaptando. Al idioma y a la forma de entrenar y jugar. Será de forma progresiva pero viene con muchas ganas, es un chico magnífico y es una muy buena oportunidad para él estar en el Sevilla. Lo va a dejar todo porque es también esa su manera de jugar", declaró.

En cuanto al partido y al rival, el entrenador sevillista afirmó que "quizás lo cogemos en el peor momento. Viene de ganar 0-3 a la Real Sociedad, empatar contra el Barcelona, ganar en el campo de Las Palmas... Por eso Bordalás es el mejor entrenador del mes. Su equipo está en un momento de forma increíble y me encanta. Ocho temporadas seguidas en Primera, sin descensos, diez años en Segunda con dos ascensos... Siempre consigue sus objetivos. Están en la parte baja, pero si nos ganan se ponen a un punto de nosotros. Están saliendo y es un partido más que exigente para nosotros, en su campo encima. Recuerdo lo que nos costó ganarles aquí en la primera vuelta y tendremos que estar muy concentrados porque te generan ocasiones en juego directo. Saben a lo que juegan y eso es muy importante. Llegan en buen momento de juego y resultados y tendremos que vivir el partido del minuto cero al 95. Pero si damos nuestra mejor versión estaremos siempre más cerca de ganar que de no hacerlo. Todos los partidos son muy difíciles. No hemos sido capaces de ganar en casa al Valencia y al Espanyol, que a priori están en la parte baja. Ante un equipo como el Getafe, que lleva tanto tiempo con su entrenador y lo tienen todo tan interiorizado, todavía es mucho más difícil".

El Sevilla alterna partidos interesantes con otros mucho más flojos y García Pimienta sabe que deben mejorar mucho en cuanto a efectividad de cara a puerta y también en solidez defensiva. "Somos de los equipos que más ocasiones generamos a nivel ofensivo y tenemos que ser más sólidos atrás. El otro día llegamos 25 veces y marcamos un gol. El Espanyol nos hace uno y no somos capaces de ganar. Si somos más sólidos defensivamente, y no hablo solo de la defensa, tenemos muchos números para ganar. Generamos muchas ocasiones pero no tenemos ese acierto. Empezamos por el sistema defensivo y afrontamos de forma muy optimista esta segunda vuelta para hacer un final de temporada muy bueno", explicó el preparador catalán.