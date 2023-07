Los fichajes béticos, ilusionados

Dos de los tres refuerzos presentados por el Betis ya saben lo que es la camiseta verdiblanca y lo que es jugar en el Villamarín. Ayoze, que jugó media temporada como cedido, está agradecido por el esfuerzo del club para poder seguir vistiendo esa camiseta y "por el cariño que recibí en estos meses, desde que llegué. Mi idea era quedarme y lo he conseguido. Estaba en un momento en mi carrera en el que necesitaba cariño y me lo dieron". El canario ha anunciado que se queda con el dorsal 10 que portaba Canales. "Es algo que decidí. Hablé con la gente que tenía que hablar y tomé la decisión de optar por ese número después de la triste marcha de Sergio", subrayó.

Por su parte, Marc Roca, que está siendo de lo más destacado de la pretemporada, prometió "trabajo, compromiso y esfuerzo. El Betis es un equipazo y tenemos mucha hambre de victoria. Estoy muy feliz de estar aquí. He recibido una bienvenida muy cálida. Estoy donde quiero estar". Y Bellerín, muy feliz por cumplir su sueño de regresar al Betis un año después, afirmaba que "mi relación con la afición es muy bonita. He seguido vinendo a Sevilla, aquí he conocido a mi pareja... y he recibido el cariño de la gente. Eso es algo muy bonito. El Betis es más que un equipo de fútbol. Tener otra vez la oportunidad de estar en este club es lo mejor que me ha pasado en mi carrera".

También atendió a la prensa el presidente, Angel Haro, que explicó su punto de vista de la marcha de Canales. "No fueron razones concretas, sino un estado general de ánimo al acabar la temporada. Nos lo dijo. Pensábamos que cuando terminara las vacaciones vendría con aires renovados, pero vino igual. Se le echará de menos", afirmó. Y a rey muerto, rey puesto. El director deportivo, Ramón Planes, comentó que "la salida de Sergio implica reforzar esa posición y lo vamos a hacer con calma" ¿Será Lo Celso el sustituto? "Lo Celso es un jugador de mucho nivel, pero a día de hoy no toca. Tenemos que estar atentos a cualquier movimiento. Si aparece esa opción o la de otro gran jugador, tenemos que estar abiertos. El Betis está en un proceso de crecimiento. Dentro de nuestros objetivos, de dar un salto más, eso se consigue con buenos jugadores. Lo Celso es uno de ellos".