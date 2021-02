Emerson: "Ahora ves en el Betis un equipo de verdad, antes no"

Para Emerson, "ahora tú ves un partido del Betis y ves que hay un equipo de verdad, todos atacan y todos defienden. Antes no. Unos atacaban, otros defendían. Esto ha sido vital para nosotros".

El defensa verdiblanco ve el choque del próximo domingo en Villarreal como "un partidazo. Sabemos cómo de complicado es jugar contra ellos y más allí. Nosotros tenemos en la cabeza que es un parido clave para nosotros, tenemos que estar concentrados en todos los balones, porque en una jugada te pueden hacer daño e ir a por ellos. Tenemos en la cabeza que el Villarreal es un partido clave para nosotros, sabemos cómo tenemos que jugar: estar concentrados en todos los balones".

Por último, respecto a su relación con el técnico verdiblanco Manuel Pellegrini, Emerson ha señalado que "me dice que con las características que tengo, mi fuerza, no dejar que me regateen, que me cojan la espalda. Eso es bueno. El míster sabe que puedo mejorar y trabajo para ello".