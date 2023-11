Diego Alonso, sobre la irrupción de los Biris: "Fue una charla cordial"

El técnico uruguayo afirmó que la conversación con los Biris fue "en buenos términos. Se ha tratado de una charla con aficionados del club y lo que puedo decir es que ellos expresaron su sentimiento como aficionados, el grupo lo recibió bien, entendiendo la necesidad que tiene el aficionado. Tenemos que ir juntos hacia adelante". Por otro lado, Oliver Torres comentaba a este respecto que "ha venido un grupo de aficionados a darnos animos, a decirnos que estaban con nosotros, que el domingo lo tenemos que dar todo... Obviamente todos estamos preocupados pero juntos somos más fuertes". Incluso el alcalde de Sevilla, preguntado por esa visita de Biris Norte, decía que le "preocupa la tensión que pueda haber en torno al partido, por eso pido a las dos grandísimas aficiones que tienen los dos equipos tranquilidad y que disfruten del domingo. No todas las ciudades pueden disfrutar de un derbi como este. Que lo disfrutemos con deportividad y con normalidad. Sobran otro tipo de expresiones".

Sobre el partido, Diego Alonso declaró que "no hay favorito. El que tenga más ganas de ganar, se llevará el partido. Yo quiero ganar, pero siendo nosotros. La imagen del equipo tiene que ser fuerte, con un equipo que se identifique siendo el Sevilla F.C. El equipo está con mucha ilusión y con ganas de dar la vuelta a la situación, sabiendo que tenemos una gran oportunidad para que sea un punto de inflexión". En cuanto a los jugadores que van saliendo de lesión, como Soumaré, Nyland, Acuña y Sergio Ramos, subrayó que "vamos a esperar hasta el ultimo día. Vienen mejorando. No son lesiones importantes. Ramos no está descartado".