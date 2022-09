Cordón y el gigante dormido que va a echar a correr

Cordón ha repasado en los medios del Real Betis todos los temas de actualidad, destacando que "está siendo un comienzo muy bonito", pero sin querer hablar de clasificarse para la Champions League. "Debemos tener ilusiones altas pero es mejor ir partido a partido, calladitos", declaró. También se refirió al convulso verano vivido en el seno del club, donde los problemas económicos y relativos al limite salarial condicionaron los planes iniciales. Esos planes pasaban por hacer alguna gran venta para sanear las arcas y estar tranquilos en la parcela económica, pero "no queríamos malvender jugadores. Llegaron ofertas por Alex, Guido, Carvalho y algunas más que no han salido, pero no era adecuadas y preferimos mantener el bloque campeón. En el caso de Bartra todos nos pusimos de acuerdo, se produjo esta situación y todos felices".

Asímismo, destacó algunos nombres propios como los de Borja Iglesias, Juanmi y Joaquín. "Estoy feliz de que Borja haya ido a la Selección. Se lo merece, la verdad es que es un jugador que trabaja mucho, lo conozco desde bien jovencito cuando estuvo en Villarreal y sé de su ilusión. Estoy convencido de que tiene un pedacito de cada uno de sus compañeros del Betis allí en la Selección. Tenemos un vestuario con muchísimos valores y tenemos que presumir de ello. Hay pocos vestuarios con los valores del Real Betis y es algo de lo que me encanta presumir". En cuanto a Joaquín, y el anuncio en Antena 3 acerca de su intención de continuar un año más si el Betis se mete en Champions, destacó que "ya me lo ha dicho. Hay que ver cómo entrena cada día, trabaja como si fuera un chaval, es increíble... He pasado unos días en Sudamérica viendo un poco de fútbol y coincidió el golazo al Ludogorets y la repercusión fue increíble. Es un golazo, pero no hay que valorar a Joaquín sólo por eso". La otra cara de la moneda la protagoniza Juanmi y su grave lesión de tobillo. El director deportivo bético explicaba que "ya lo tenemos trabajando desde la semana pasada, se operó y se puso a trabajar. Cada día es un día menos y después del Mundial lo tendremos con nosotros. Hay que ser positivos, será nuestro fichaje estrella en este mercado de invierno".

Por último, ensalzó la figura del entrenador, Manuel Pellegrini. "Miro la prensa y nuestros datos y siempre está batiendo récords. Está batiendo todos los récords posibles en el Betis, muy feliz, como te podrás imaginar, muy contento de que el club siga creciendo, mejorando, porque la ilusión es fundamental, tener algo por lo que luchar y crecer en el futuro, si no entras en depresión, tenemos que seguir así", afirmó.