¿Cómo lleva Del Nido Carrasco las duras críticas recibidas?

Es el centro de las críticas de la afición, la diana sobre la que llegan dardos desde casi todos los ángulos, por parte de una afición que echa humo. En su intervención en Más de Uno Sevilla, tras los Premios Blázquez de periodismo, quisimos saber cómo lleva que su afición pida su marcha constantemente. Del Nido Carrasco pide tiempo. "Yo estoy bien, yo tengo en la cabeza una hoja de ruta, tomé posesión del cargo el 31 de diciembre con la temporada empezada y este es mi primer proyecto desde el verano. Si digo que me da igual escuchar que se metan conmigo en la grada o que pidan que me vaya estaría mintiendo, pero yo llevo toda la vida en el Sevilla y las críticas de la afición las tomo con naturalidad. Yo tengo claro lo que debo hacer para la regeneración económica y deportiva del club y lo vamos a ejecutar. Por supuesto, con el apoyo de la afición sería más fácil, pero ellos están siempre con el equipo, que es lo que más me preocupa", declaró.

Críticas que también lanzamos desde los medios de comunicación, por una gestión muy mejorable. El presidente las recibe "con humildad y naturalidad la crítica, porque somos conscientes de que es crítica constructiva, nos hace estar alerta y nos hace crecer". Lo cierto es que hay muchas parcelas de la entidad nervionense que no van bien. La primera, la deportiva. Aún así, el máximo mandatario sevillista está convencido de que el equipo mejorará. "Cuando ganamos al Betis sumábamos 10 puntos de los últimos 15 y echábamos las campanas al vuelo, porque el mundo del fútbol es así y los resultados marcan los estados de ánimo. Pero mi confianza en el equipo y el cuerpo técnico es la misma al terminar el derbi que cuando acabó el partido del Leganés. Son momentos. Lo único que podemos prometer es trabajar para continuar dando pasos en la construcción de un nuevo ciclo que haga felices a los sevillistas", afirmó en Onda Cero.