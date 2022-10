Calderón, Oscar Schmidt y la selección del 84 accederán al Hall of Fame en Sevilla

La Federación Española de baloncesto y el diario As celebrarán este jueves, 20 de octubre de 2022, la segunda ceramonia de ingreso en el Hall of Fame del Baloncesto Español en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Los 19 elegidos como miembros del Hall of Fame son siete jugadores y jugadoras, tres entrenadores, un árbitro, un equipo, tres directivos, dos periodistas, un médico y una institución.

Los jugadores son Clifford Luyk, Nino Buscató, José Manuel Calderón, Blanca Ares, Elisa Aguilar, Oscar Schmidt (Internacional) y Uliana Semenova (Extraordinario). Los entrenadores: Lolo Sainz, Aíto García Reneses y Javier Imbroda (In Memoriam). El árbitro: Francisco Monjas. Como contribuidores: Jorge Guillén, Pedro Barthe, Ernesto Segura de Luna (In Memoriam), Raimundo Saporta (In Memoriam), Pilar Godia (In Memoriam), Héctor Quiroga (In Memoriam) y Junta de Andalucía (Extraordinario). Y el equipo: Selección Absoluta Masculina 1984.