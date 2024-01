Borja Iglesias, cedido al Bayer Leverkusen

El delantero gallego, con 31 años recién cumplidos, sólo ha marcados dos goles esta temporada -uno en la Liga Europa y otro en la Copa del Rey- con el conjunto verdiblanco, con el que no estaba rindiendo como en otras campañas, por lo que ha decidido salir cedido al actual líder de la Bundesliga para intentar recuperar el olfato goleador.

En un mensaje en la red social X, el Betis hizo oficial la salida a préstamo del delantero de Santiago de Compostela, su máximo goleador desde su llegada en el verano de 2019, y aunque no precisó las cifras de la operación, fuentes próximas a la negociación indicaron a EFE que, aparte de una cantidad por la cesión, la opción de compra para el Leverkusen es de 8 millones de euros.

Borja Iglesias, dos veces internacional con la selección española y que este curso ha jugado 18 partidos con 2 tantos anotados, ha superado el reconocimiento médico con el club germano y presenció en directo el partido que su nuevo equipo disputó este sábado ante el Borussia Mönchengladbach.

El delantero, que había perdido protagonismo en esta campaña en el once titular bético, llegó en el verano de 2019 tras ser fichado al Espanyol por 28 millones de euros y en sus cuatro temporadas y media como jugador del Betis ha jugado 181 encuentros oficiales entre todas las competiciones, con 52 goles marcados, 19 de ellos en la campaña 2021-22.

Ya este pasado viernes, el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, anunció que no había convocado al gallego para el partido de Liga que su equipo disputa en Mallorca porque "está cercana su marcha a Alemania".

Pellegrini consideró en rueda de prensa que "es una gran oportunidad" para Borja Iglesias, quien no ha marcado en la presente Liga, ir "a un equipo que está jugando por ganar en Alemania" y dijo que "le hacía bien un cambio de aire", motivo por el que el técnico no se había "opuesto a su salida, en la medida de que haya un reemplazo y no se debilite el plantel".