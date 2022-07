El gallego pasó por Radioestadio Noche

Borja Iglesias: "Bellerín se ha afeitado el bigote y no se lo deja hasta que no vuelva al Betis"

Interesante y divertida entrevista la que concedió este jueves noche el delantero del Real Betis Borja Iglesias al programa Radioestadio Noche. El Panda, entre otras cosas, habló de su amigo Héctor Bellerín, que espera "que vuelva al Betis porque nos da mucho dentro y fuera del campo. Lo del crowfunding para ficharle era coña pero la verdad es que me lo voy a plantear", comentó entre risas. "Ayer al salir de la ciudad deportiva la gente me preguntaba si iba a venir Héctor y se ofrecían para ponerse a recaudar dinero con una hucha", explicó Borja, que contó que "se ha afeitado el bigote y no se lo va a dejar hasta que no vuelva al Betis. Tiene muchas ganas de volver".

Onda Cero Sevilla