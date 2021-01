Bono, el 'justiciero', según Lopetegui

Lopetegui montó en cólera cuando vio cómo Díaz de Mera señalaba el punto de penalti, minutos después de que el VAR anulara el tanto que suponía el 1-3. El de Asteasu, como es habitual, vivió la parada de espaldas al césped. "Hemos hecho el 1-2 y en la segunda parte no han tenido ocasiones, al menos no las recuerdo, nos han anulado el tercer gol y después muy seguido tienes un penalti en contra. Se ha hecho justicia, afortunadamente Bono ha estado acertado y lo ha parado. Ésa es la vida del portero, han colgado muchos balones. No han tenido ocasiones, hemos tenido el control, pero nos han hecho sufrir", valoró el técnico nervionense.

Bono ha parado ya tres penaltis con el Sevilla. La pasada temporada, le detuvo a Raúl Jiménez una pena máxima en el partido ante el Wolverhampton de los cuartos de final de la Europa League. Esta campaña, le adivinó un lanzamiento desde los once metros a Fekir en el derbi y, en este último partido, intervino decisivamente ante el alavesista Joselu.