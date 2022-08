El Betis sigue esperando poder hacer caja con Carvalho

El Galatasaray turco hizo una primera oferta, rechazada por el club heliopolitano. Y ahora, según el periodista otomano Onur Özkan, van a hacer otra intentona por 3,5 millones de euros, cantidad a todas luces insuficiente para el Betis, que pide en torno a 6-8 millones de euros. La propuesta del Monza sería superior, pero la ficha que cobraría Carvalho no le satisface. Y mientras tanto, la opción del Lyon depende de la operación Aouar, que no está ni mucho menos cerrada. Así que, a día de hoy, las posibilidades de que William Carvalho se marcha, y deje un buen rédito en el club, no son muchas... pero queda un mes de mercado.