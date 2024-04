El Betis, pendiente de las tarjetas para el derbi

Ha demostrado Pellegrini que no suele sentar a un jugador con cuatro amarillas pensando en un partido posterior, pero vamos a ver qué ocurre en esta ocasión. Quedan dos partidos antes del derbi con el Sevilla: Celta y Valencia. Ya hay cuatro jugadores apercibidos de sanción, con cuatro tarjetas amarillas, y dos más que tienen tres, así que será interesante ver la gestión que hace el técnico chileno de este asunto. Si vieran amarilla ante el Real Club Celta de Vigo futbolistas como Aitor Ruibal, Isco, Assane y Ayoze, cumplirían sanción ante el Valencia y llegarían limpio al derbi del 28 de abril. Si no vieran amarilla... ¿los sentará Pellegrini en Mestalla para evitar posibles sanciones? ¿Forzarán una tarjeta ese día para jugar seguro el derbi? Ya lo hizo el Chimy en Girona, sabiendo que estaba apercibido y que, por lesión, se iba a perder unos cuantos partidos. Además, Rui Silva y Abner tienen tres tarjetas en el casillero. Si no ven otra el 12 de abril ante el equipo gallego, no tendrán problema ante el Sevilla.