El Betis, obligado a ganar a un Athletic herido

Pellegrini repite la convocatoria del último partido con 23 futbolistas. Sólo se ausentan por lesión Camarasa y Dani Martín. Yassin Fekir y Rodri quedan fuera por decisión técnica. Tras jugar el domingo ante el Valencia, el técnico chileno hará cambios en el once. Hombres como Borja Iglesias, Miranda, Guardado o Ruibal podrían ser titulares.

El Athletic, por su parte, está en horas bajas. Las derrotas en las finales de la Copa del Rey disputadas ante Real Sociedad y Barcelona pesan mucho. En LaLiga, los bilbaínos no ganan desde el 7 de marzo (2-1 ante al Granada). Además, Marcelino no podrá contar con varios futbolistas importantes: Capa, por sanción, Maniain, Yeray, Yuri, Nolaskoain y Zarraga, lesionados. Íñigo Martínez no ha viajado finalmente a Sevilla, con gastroenteritis. Su lugar lo ocupa el central del filial Jelen Bernaola.