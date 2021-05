El Betis niega contactos con el Arsenal por Bellerín

Según Feria, "es notorio que en la previa del verano se dan muchas noticias. En general, si analizáis al final, el porcentaje de acierto es pequeño. En el caso de Bellerín es un excelente jugador. El Arsenal, entiendo que tiene sus intereses también, probablemente de colocarlo. No estamos haciendo, lo digo tajantemente, un esfuerzo para traer al jugador. No obstante, está, por qué no, entre las posiciones a cubrir y es un jugador de una talla perfecta para nosotros. Podría ser un candidato, pero no estamos hablando con el Arsenal en este momento de Bellerín”.

Bellerín cobra una ficha alta para el presupuesto que maneja el Betis para la próxima campaña y tiene aún dos años de contrato con el Arsenal. En Heliopolis manejan la posibilidad de conseguir una cesión.