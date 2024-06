El Betis, con muchos frentes abiertos en el mercado

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha amenazado con mandar un año a la grada a Valles si no renueva, mientras que el portero sevillano aguanta el envite. De momento, Álvaro no quiere escuchar las ofertas que tiene de Inglaterra porque quiere jugar en el Real Betis, pero su club, en caso de acceder a una venta, pide entre 12 y 15 millones de euros. Y el Betis no pretende subir de 4. Complicado. En el caso de Vitao, la entidad heliopolitana tiene un acuerdo con el central brasileño, con las cantidades y los años de contrato pactados, pero el Internacional de Portoalegre se ha puesto firme. La oferta bética de 5 millones por el 50% de sus derechos ha sido rechazada. Piden unos 10 millones. Veremos si la presión que está ejerciendo el jugador con su club surte efecto y bajan las pretensiones para que se pueda cerrar el acuerdo en torno a 6-7 millones... más no.

Además, el director deportivo del Betis busca un lateral izquierdo, porque el otro ya lo tiene: el fichaje del francés Romain Perraud está cerca de hacerse oficial a cambio de 3,5 millones de euros. Pertenecía al Southmapton aunque el año pasado jugó cedido en el Niza. Todo ello, porque las bajas de Miranda y Abner son inminentes. Para el segundo central ha habido muchos contactos... muchos. Por Tagliafico, Abel Bretones, Sergi Cardona y el último movimiento ha sido por Manu Sánchez. Hay conversaciones con el Celta, porque al defensor madrileño también le quieren Osasuna y Mallorca. Precisamente con la entidad balear podría el Betis iniciar una negociación, ya que están interesados en Abde. En caso de traspaso, el Betis no bajaría de los 7,5 millones. Pero los bermellones podrían intentar meter en la operación a dos jugadores del gusto de Fajardo: Maffeo y Raillo. Vamos, que el verano tiene pinta de intenso... y largo.