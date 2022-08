Jugó ante el Elche con 11 bajas

Un Betis colíder en medio de los problemas económicos

11 bajas. 11 ausencias con respecto a lo que Pellegrini tenía planeado para el primer partido de Liga. El Betis no pudo contar ante el Elche con Bartra, recién vendido al Trabzonspor; con Canales, Sabaly, Camarasa y Montoya, lesionados; y tampoco con Luiz Felipe, Joaquín, Guardado, Luiz Henrique, Claudio Bravo y Willian José, que no han podido ser inscritos por problemas con el límite salarial que impone LaLiga. Y con todo esto, y en medio de fuertes críticas que no se notaron en el estadio y sí en redes sociales, el Real Betis hizo un partizado contra el Elche, 3-0, y se coloca colíder. Es anecdótico, pero bonito para el aficionado.

Onda Cero Sevilla