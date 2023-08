El Betis aprieta por Guido

Como dijo el presidente del club heliopolitano, Angel Haro, "llevamos un año con la renovación de Guido". Y fue tajante al explicar que si no renueva, le venden. Pero no lo van a vender a cualquier precio. De momento el Betis ha rechazado 7 millones y medio del Nottingham Forest. Y la segunda oferta, en este caso del Lyon, también ha sido rechazada. Ascenderia a 8 millones más 2 millones en pluses por objetivos. La prensa gala asegura que el Betis está pidiendo 12 millones por el argentino, pero se trata de una forma de presionar/ayudar en la negociación, porque la idea de la entidad verdiblanca es la de ingresar 20 millones de euros entre fijo y variables. Si alguien llega a 15 millones más 5 en pluses, se podrá llevar a Guido, que escuchó el domingo en la grada del Villamarín el "Guido quedate". Si venden a Guido, llegará un mediocentro. Si no hay ventas, como dijo Haro, dificilmente llegarán fichajes. Y eso que el Betis sólo ha gastado este verano 1,5 millones y ha ingresado más de 27. Las arcas béticas están como están. Un verano más.