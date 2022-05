Bellerín espera volver pronto al Betis

En la misiva, que acompañó de imágenes de la última celebración, Bellerín explicaba que "por mucho que intente expresar lo que este año ha significado para mí, no hay palabras que hagan justicia a lo que siento, así que espero que estas imágenes os ayuden a entenderlo. Gracias a todo el mundo bético por haberme ayudado a reconciliarme con el amor que siento por este deporte, por vuestro amor y por acogerme desde el primer día como uno más. Quiero agradecer a mis compañeros su generosidad, su humildad y cariño desde que pisé el vestuario, haciéndome sentir como si llevara años compartiendo fútbol con ellos. Gracias al cuerpo técnico y médico por vuestra confianza y trabajo, al personal del club, que sois muchos, por todo lo que haceis que no se ve, y a la directiva por apostar por mí y convertir un sueño en una realidad que ha superado cualquier expectativa que me podia imaginar cuando emprendí mi camino hacia el Villamarín. Y cómo no, a mi familia y a los míos por su amor y apoyo incondicional, y por haberme inculcado este sentimiento verdiblanco desde pequeño. Gracias, gracias, gracias. Espero volver a veros pronto. Viva el Betis".

Quién sabe si ese deseo se pudiera cumplir, aunque la operación, sin duda, sería muy compleja por lo económico. Hace unos meses el Arsenal, club al que pertenece, tasó al defensor en 23 millones de euros. Bellerín llegó cedido sin opción de compra y habrá que ver las ofertas que le llegan este verano, dado que hay equipos españoles, ingleses e italianos interesados.