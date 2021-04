Bartra podría volver a jugar 112 días después

Tras superar una lesión el tendón de aquiles y una enfermedad en la vesícula, Bartra regresó a las convocatorias en el choque ante el Levante. No obstante, aún no ha vuelto a jugar. Son tres meses y medio ya sin hacerlo.

Ante la baja por sanción de Víctor Ruiz, Bartra podría tener un sitio en el centro de la defensa junto a Aïssa Mandi. La otra opción de Pellegrini es alinear a Sidnei, que fue titular y disputó los 90 minutos en las recientes victorias ante el Getafe y el Alavés.

El jugador de Sant Jaume dels Domenys no oculta su deseo de volver a jugar. "En todos los años que llevo, nunca había estado tanto tiempo fuera de los terrenos de juego. De las cosas no tan buenas hay que sacar las cosas positivas. Me he estado preparando en lo físico y lo mental para poder llegar a hacer un buen final de temporada, que es importante para el equipo”, apuntó en los medios oficiales del club verdiblanco.