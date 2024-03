Badé no jugará ante el Celta

El Sevilla anuncia que Loic Badé "sufre una lesión miotendinosa en el sóleo izquierdo, siendo baja confirmada para el partido del domingo ante el RC Celta y quedando pendiente de evolución". Veremos si Quique alinea a Nianzou o a Marcao. El caso de Youssef En-Nesyri, recién convocado por Marruecos para jugar ante Angola y Mauritania los días 22 y 26 de marzo, es distinto. Su ausencia en el cesped se debe a una contusión en el tobillo que sufrió antes de jugar contra el Almería, que le hizo jugar con dolor. El club explica que "realizó trabajo de gimnasio de manera preventiva, a la espera de que se pueda reincorporar con el grupo entre viernes y sábado". No debería tener problemas para jugar ante el conjunto vigués, el domingo a las dos de la tarde, pero habrá que estar pendiente. El que sigue sin entrenar por una elongación del isquiotibial izquierdo es Juanlu, aunque no se especifica el tiempo de baja. Si no llega al domingo, como todo parece indicar, debería estar listo para después del parón, para el partido de Getafe.

Si podrá contar el míster, si lo cree conveniente, con Suso. Vió la quinta amarilla en Almería. Lo anunció la realización televisiva y hasta el propio Sevilla en sus redes. Pero en el acta arbitral no aparece la tarjeta a gaditano. O De Burgos Bengoechea se olvidó de anotarla o se equivocó de jugador, ya que aparece una a Egdar González de esos minutos. Sea como fuere, el acta es lo que cuenta y Suso sigue con cuatro amarillas, con lo que está disponible.