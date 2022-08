Alex Moreno se queda en el Betis

El Forest hizo en su día una oferta de 4 millones de euros por Alex Moreno, rechazada, logicamente, por la entidad verdiblanca. Los ingleses subieron a 7,5 millones pero su propuesta también fue denegada. Y a la tercera oferta iba a ir la vencida. Se trataba de 10,6 millones de euros más 6,2 millones en pluses por objetivos, de los que 4 millones eran facilmente conseguibles. El Betis no estaba muy convencido pero veía que se acercaba el final del mercado y que seguía necesitando ingresos. Y cuando incluso tenía un principio de acuerdo en esas cantidades, el club y el jugador (que iba a ver aumentando su sueldo en mucho) decidieron que el estropicio que iba a causar la marcha de un jugador tan en forma iba a ser mayor que el beneficio económico. Alex publicó un mensaje en el que explicaba que "el Real Betis seguirá siendo mi casa esta temporada. Es cierto que tanto el club como yo hemos recibido una propuesta para incorporarme a otro equipo. Agradezco la importante oferta que he recibido, pero tras haberlo valorado, tanto el Real Betis como yo hemos decidido seguir caminando juntos. El cariño de la afición, el proyecto deportivo y la confianza que me han mostrado desde todos los estamentos de la entidad me han llevado a anteponer mi compromiso con el Betis a cualquier otra cuestión. Quiero seguir creciendo con el Betis y todo mi esfuerzo irá dirigido a dar lo máximo para conseguir que esta temporada vuelva a ser inolvidable. ¡Mucho Betis!".