El danés se marcha del Sevilla sin haber marcado

Adiós, Dolberg

"Dolberg ha venido porque es un jugador que me encanta. ¿Que si meterá 20 goles? Pues no lo sé, pero a mí me encanta". No, no ha metido 20 goles. De hecho no ha firmado ni uno solo. Estas palabras de Monchi hacían pensar que Kasper Dolberg podía acercarse algo a sus números del Niza, donde hacía un gol cada 250 minutos, o a los del Ajax, donde veía puerta cada 160 minutos. Ni por asomo. El danés ha jugado 303 minutos en el Sevilla, repartidos entre cuatro partidos de liga y cuatro de Champions Legue y no ha saboreado las mieles del gol. Una asistencia en 8 partidos es el triste bagaje de Dolberg, que ha llevado a Monchi a romper la cesión con el Niza.

Onda Cero Sevilla