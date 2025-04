(1-1) La vida sigue igual

El debut de Joaquín Caparrós en el banquillo del Sevilla, en su cuarta etapa al frente del equipo, no lo hizo reaccionar y no pasó del 1-1 ante el Alavés, un rival metido en la pelea por salir de los puestos de descenso, de los que el conjunto andaluz no está demasiado alejado. Un tanto de Kike García en la prolongación de la primera parte equilibró para el Alavés el que Gerard Fernández 'Peque' había logrado para el Sevilla a los doce minutos.

La presencia del técnico utrerano en el banquillo sevillista fue uno de los atractivos de la cita, pero la victoria de Las Palmas el sábado en la prolongación de su partido ante el Atlético de Madrid (1-0) aumentó la trascendencia y las necesidades de los dos equipos por sumar el triunfo. La formación canaria ha dado un estirón con sus últimas victorias, hasta el punto de que le dejaba al Alavés el puesto de descenso en el que estaba Las Palmas y acercaba al Sevilla. Eso se trasladó al campo y a la grada en un encuentro entre dos conjuntos con mucha inestabilidad este curso, hasta el punto de que el argentino Eduardo Coudet sustituyó el pasado diciembre en el banquillo del conjunto vasco a Luis García Plaza y Caparrós esta semana a Xavi García Pimienta.

Más centrado y con ganas de no verse superado por el ambiente, salió el Alavés, que antes de que se cumplieran cinco minutos gozó de una magnífica oportunidad para lograr el 0-1, en un preciso pase por la derecha de Carlos Vicente y una anticipación de Jon Guridi que acabó con el balón muy cerca de la cepa de un poste. No había merodeado mucho el conjunto local por el área visitante, pero la primera vez, a los doce minutos, el francés Lucien Agoumé puso un buen centro al área desde la derecha y Gerard Fernández 'Peque', pese a su corta estatura, se coló entre los centrales y, de cabeza, firmó el 1-0, su primer tanto en LaLiga.

El gol serenó algo esa presión que tiene el conjunto hispalense y más cuando juega como local, pero el Alavés tampoco se despistó y mantuvo su idea de potenciar el juego por las bandas para crear peligro con las acciones de Kike García entre los defensas. Así, el partido se fue al tramo final de la primera parte con alternativas, con pérdidas de balón en los contragolpes de los dos equipos y sin un dueño claro, pero el veterano Kike García fue el más listo entonces y, en el segundo minuto de prolongación, marcó el empate, su duodécimo tanto en el campeonato.

En la segunda parte, Carrarrós sacó al campo desde el inicio a Saúl Ñíguez en el sitio del extremo nigeriano Chidera Ejuke para ganar algo de peso en el centro del campo, pero fueron los visitantes los que salieron con mejor disposición. El Alavés mantuvo la inercia del tanto logrado en el alargue del primer período y llevó el ritmo del juego, por lo que el técnico del Sevilla buscó más soluciones y entraron también el suizo Djibril Sow y Suso Fernández, éste prácticamente inédito con el anterior entrenador. El 'Chacho' Coudet replicó también con hombres ofensivos, como el argentino Tomás Conechny y Carlos Martín, para buscar indecisiones del rival y, en alguna ocasión, pudo aprovecharse de ello, aunque el belga Dodi Lukébakio también pudo marcar para el Sevilla y un paradón de Antonio Sivera evitó el segundo gol de los locales, mientras que Suso, en la prolongación, dispuso de una ocasión clara que no aprovechó.

- Ficha técnica:

1 - Sevilla: Nyland; Carmona (Juanlu, m.81), Badé, Ramón Martínez, Pedrosa; Lukébakio, Gudelj, Agoumé (Sow, m.59), Ejuke (Saúl Ñíguez, m.46); Peque (Manu Bueno, m.81) e Isaac Romero (Suso, m.59).

1 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Sedlar, Diarra; Blanco, Jordán (Guevara, M.77); Carlos Vicente, Aleñá (Conechny, m.69), Guridi (Carlos Martín, m.69); y Kike García.

Goles: 1-0, M.12: Peque. 1-1, M.47+: Kike García.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Gudelj (m.10) y Suso (m.94), y a los visitantes Guridi (m.42) y Diarra (m.86).

Incidencias: Partido de la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 36.436 espectadores, de ellos algo más de cuatrocientos del Alavés.