Cristina Peláez (Vox): "Sevilla va a seguir gobernada por el PSOE"

Cristina Peláez ha insistido en Onda Cero Sevilla, en que el alcalde popular, José Luis Sanz, le ofreció entrar en el gobierno municipal pero "me pidió esperar a que pasaran las elecciones generales". Desde entonces no habría vuelto a haber contacto, ni siquiera para negociar las ordenanzas municipales. Entiende la portavoz de Vox que es "el PP el que tiene que dar explicaciones a sus votantes de porqué ha decidido llegar a acuerdos con los socialistas después de que las urnas dejaran claro que los sevillanos querían un cambio".

"No hay cambio sino que hay recambio", ha dicho y eso le lleva a asegurar que "Sevilla sigue gobernada por el PSOE". Respecto a la exigencia de entrar en el gobierno municipal para poder llegar a acuerdos de cualquier tipo con el PP, Peláez asegura que no se debe a que estén ansiosos por sillones sino que "no nos fiamos de ellos por lo que nos hicieron en la Junta de Andalucía en 2.018". Alude la portavoz de Vox al acuerdo de gobernabilidad que alcanzaron con el PP pero que no incluyó entrar en un gobierno que estuvo presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla y que tenía a miembros de la formación Ciudadanos en sus consejerías. A raíz de esa desconfianza entienden que sólo desde dentro pueden presionar al gobierno municipal pero "no pasa nada si nos quedamos haciendo oposición".

Respecto a la marcha de la ciudad, Cristina Peláez asegura que está "paralizada" en todas las cuestiones importantes ya que no se están produciendo avances en movilidad, limpieza o seguridad.