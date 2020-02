Balaidos, ¿punto de inflexión?

Que el Sevilla está haciendo un gran comienzo de temporada no escapa a nadie. Pero que en los primeros tres meses todo fue mucho mejor que en los ultimos 60 días, tampoco. Muchos aficionados temen que a Lopetegui le pueda pasar como a Machín, cuyo equipo arrancó muy bien y luego se fue desfinflando. De los ultimos 7 partidos, el conjunto nervionense sólo ha ganado 2, ante Mallorca y Granada. En los 7 anteriores no cosechó ninguna derrota. 5 victorias y 2 empates, ante dos rivales directos como Atlético de Madrid y Valencia. Teniendo en cuenta que además viene de caer eliminado de la copa a manos de un segunda, se hace perentoria una reacción inmediata en Balaidos ante el Celta.

Si el Sevilla logra ganar, la semana que viene no afrontará con mucha desventaja el duelo directo contra el Getafe. Esta semana los madrileños juegan ante el Valencia y seguro que en Nervión no harían ascos a un empate. Pero primero el equipo rojiblanco debe vencer al Celta de Iago Aspas, que lleva 8 encuentros sin ganar. Para este partido Lopetegui podrá contar, probablemente, con Bono. El marroquí se había perdido los ultimos partidos por lesión pero ya entrena casi con total normalidad, aunque seguirá siendo suplente. Hoy también ha completado la primera parte del entrenamiento Ever Banega, que debe ser titular ante los gallegos. El que sigue sin trabajar con el grupo es Oliver Torres que, con un problema en el soleo, es baja casi segura para el partido del domingo. El equipo hispalense volverá a trabajar este sábado tras lo cual el técnico vasco ofrecerá rueda de prensa y la lista de convocados para el viaje a Vigo.