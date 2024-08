El Ayuntamiento de Sevilla endurecerá el control de patinetes a partir de septiembre

Ya se está planificando una campaña de cara al mes de septiembre, y los agentes tutores de la policía local, especializados en menores, se encargarán de la labor preventiva que ya comenzaron desde noviembre pasado. En definitiva, se tendrá mano dura con los infractores... María Guerrero, portavoz de la policía local de Sevilla asegura que "es una petición de la ciudadanía y pide especial implicación de los padres ya que la normativa prohíbe su uso a los menores de 15 años".

En este sentido, la policía local ha recordado cuáles son las principales normas de uso de este tipo de movilidad personal para que sus usuarios hagan un uso correcto de esta popular forma de transporte.

El objetivo es no solo mejorar la seguridad vial sino reducir los accidentes porque aunque no lo parezca, hay restricciones de velocidad, y también de circulación en algunas. Hay de hecho también requisitos de equipamiento para su uso, otra es que se sigan o no estas normas. Los patinetes eléctricos no pueden ser utilizados por menores de 16 años, pero tampoco pueden ir dos ocupantes, no pueden circular por las aceras, ni por las plazas ni por las zonas peatonales. Tampoco se puede conducir un patinete eléctrico con auriculares puestos, ni llevar determinados objetos que dificulten su conducción ni pueden sobrepasar los 25 km/h.