Magazine presentado por Chema García y Susana Valdés

Más de uno Sevilla 04/06/2021

HOY EN MÁS DE UNO SEVILLA... Hablamos de bares míticos. Anda buena parte de la ciudad revolucionada ante la posible inminente reapertura del Tremendo de Santa Catalina, uno de los bares con más fieles de la ciudad pero no es el único. ¿Cuál espera usted con expectación? ¿Cual no supera que no haya vuelto a abrir? ¿Qué bar cerró dejándole un poco huérfano?