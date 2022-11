La Audiencia da diez días a Griñán para su ingreso voluntario en prisión sin esperar al indulto

Además de Griñán tendrán que entrar en prisión el ex consejero de empleo, Antonio Fernández García, pena de 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día; el también ex consejero de empleo, José Antonio Viera Chacón, con una pena de 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; el ex viceconsejero, Agustín Barberá Salvador, condenado a 7 años y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; el ex director de la agencia pública IDEA, Miguel Ángel Serrano Aguilar, pena de 6 años, 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día; el ex viceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, pena de 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días; el también ex consejero de innovación, Francisco Vallejo Serrano, pena de 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día; la ex consejera de economía, Carmen Martínez Aguayo, 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días y finalmente el ex director general de Trabajo, Juan Márquez Contreras, condenado a 3 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 7 años y 6 meses.

En este último caso es en el único en el que el tribunal sí le concede la suspensión de la condena durante un año o hasta que se pronuncie el gobierno sobre su indulto.

Lo justifica en que es el único con menos de cinco años de condena y que además colaboró en el esclarecimiento de los hechos.

Por el contrario, deniega la suspensión de los otros ocho porque considera que ni la tramitación en proceso de los indultos ejecutivos, ni los incidentes de nulidad presentados ante el supremo y ni siquiera la edad o situación personal de los condenados sirven para justificar la suspensión de las condenas. La Audiencia Provincial de Sevilla defiende que la alarma social provocada por estos casos de corrupción política y la gravedad y duración de las penas son demasiado graves para ello. Como último recurso a esta decisión tienen dos días de plazo para presentar un recurso de súplica.