Los Arcos acogerá Survival Zombie, una experiencia inmersiva de seis horas en la que los participantes tendrán que superar distintos desafíos para sobrevivir a una invasión zombi.

Durante seis horas, el centro dejará a un lado su actividad habitual para dar paso a la supervivencia, el misterio y la emoción. La historia arranca con una misteriosa nota que guía a los participantes hasta Los Arcos, señalado como posible refugio para quienes siguen con vida en un mundo devastado. Sin embargo, el que parecía un lugar seguro podría esconder peligros inesperados.

A partir de ese momento, los jugadores tendrán que poner a prueba su ingenio, su capacidad de reacción y su habilidad para tomar decisiones en una aventura donde la ficción y la realidad se entremezclan.

Una noche para descubrir Los Arcos como nunca antes

Survival Zombie ofrece una forma distinta de disfrutar del centro comercial, dirigida a quienes buscan experiencias originales y emocionantes, lejos de los planes convencionales. Con esta iniciativa, Los Arcos amplía su propuesta de ocio y refuerza su papel como espacio de encuentro y entretenimiento en Sevilla, más allá de su oferta comercial.

El evento corresponde a la edición 619 de Survival Zombie, organizada por World Real Games (WRG), especialista en experiencias multitudinarias de temática inmersiva.

Seis horas de aventura y supervivencia

La actividad comenzará a las 23:00 horas del sábado 17 de octubre y se prolongará hasta las 05:00 del domingo 18. El registro se realizará en el propio centro: los supervivientes podrán hacer el check-in entre las 20:00 y las 22:00 horas, y los participantes inscritos como zombis, a partir de las 19:00 horas. La organización recomienda llegar con antelación para agilizar el acceso y evitar esperas.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial de Survival Zombie.

Información del evento

• Evento: Survival Zombie – Edición 619

• Lugar: Centro Comercial Los Arcos, Sevilla

• Fecha: sábado 17 de octubre de 2026

• Horario: de 23:00 a 05:00 horas

• Check-in supervivientes: de 20:00 a 22:00 horas

• Check-in zombis: a partir de las 19:00 horas

• Información y entradas: https://survivalzombie.es/survival/los-arcos-sevilla/