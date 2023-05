Rocío Palacios: " Sufrimos un Gobierno sin capacidad de gestión ".

Entrevistamos a Rocío Palacios, Candidata del PSOE a la Alcaldía de Almuñécar, que nos cuenta como ve la ciudad a su entender. Para Palacios se ha retrocedido en estos doce años de Gobierno y las principales infraestructuras turísticas del municipio están en pésimas condiciones, caso del Loro Sexi o el Acuario.

"Almuñécar tiene solamente un parque infantil. Cuando yo cuento que solo hay un parque infantil en condiciones y que se ha reformado gracias a una moción del PSOE la gente se lleva las manos a la cabeza", informa Palacios.

Rocío Palacios, además, enumera proyectos como un puerto deportivo que "iba a comenzar a construirse después de un verano y han pasado cuatro sin que se haga nada " " hoteles de siete estrellas que se han ido cayendo con los años, promesas de un ascensor desde el paseo de la caletilla al Castillo, escaleras mecánicas en Los Marinos ", para Palacios todo humo.

" ¿ Vamos a dejarnos engañar otra vez por aquellos que solo venden humo ? " sentencia Palacios.

A su vez remarca que no hay viviendas de VPO en Almuñécar y que los vecinos sexitanos no pueden adquirir vivienda a precios razonables. Según la candidata socialista en doce años no se ha construido una sola vivienda de VPO.

El problema más grave que tiene Almuñécar para Palacios es el propio Gobierno local, "un gobierno sin capacidad de gestión". Palacios opina que Almuñécar ha pasado de ser un municipio turístico de Andalucía ahora mismo no obtendría esa calificación si se tuviese que pedir.

