Ramón Mesa: " O nos tomamos esto en serio o no solo habrá cuarta ola en la que ya estamos sino muchas más"

Se puede decir más alto pero más claro es difícil. Ramón Mesa nos vuelve a poner los puntos sobre las íes cuando nos afirma que o nos tomamos todos en serio las medidas o la Pandemia irá a peor.

"El virus no se ha ido. Sigue estando muy presente entre nosotros" nos decía la persona que mayor número de traslados lleva en muchos kilómetros a la redonda a la vez que asentía ante una pregunta significativa en torno a si no nos tomamos muy en serio el tema hasta que no nos afecta directa o indirectamente a algún familiar.

Más de un año al frente de la única Unidad especializada en COVID en muchas zonas a la redonda le dan más que autoridad para contarnos como está el tema y como puede evolucionar la Pandemia en las próximas semanas.

Foto: Archivo