Luisa García Chamorro: " A la hora de plantear unas Fiestas hay que tener en cuenta a las familias y la situación de las familias de Motril." " Invito a todos aquellos que critican al Concejal que pasen por Servicios Sociales "

Hablamos con el Equipo de Gobierno de Motril no solo de fiestas sino también de como evoluciona Motril. En primer lugar la Alcaldesa, Luisa García Chamorro, nos deja claro que se ha optado por unas fiestas en donde las familias de Motril puedan ver los espectáculos que va a haber en el Recinto Ferial de forma gratuita y a su vez que puedan gastarse en los comercios y en la hostelería de Motril lo que presupuesten para fiestas en lugar de pagar entradas para conciertos.

No entiende la primera autoridad local como la oposición critica las fiestas y en municipios cercanos en donde se ha optado por una programación expansiva, en palabras de la edil, también la misma oposición lo critique.

A su vez "invita" a los grupos políticos que han criticado la feria a que se den una vuelta por Servicios Sociales y vean como hay familias de Motril que no pueden pagar la luz. "Sería un insulto para esas familias hacer un derroche en la feria", apostilla Luisa García Chamorro, que deja claro que "me preocupan las familias que no tienen ni para pagar la luz y eso debería hacer una oposición responsable"

También hemos tenido en los micrófonos de Onda Cero a Antonio Escámez, responsable de urbanismo, que nos cuenta como empresarios de fuera de Motril se interesan por Motril y para construir en la localidad sobre todo en la zona de Playa Granada. Recalca también Escámez como se han arreglado una serie de caminos rurales y se va a seguir con más.

Por su parte Alejandro Vilar, edil de Fiestas, nos deja claro que hay que ser realistas con la situación económica de la ciudad y del Ayuntamiento y nos deja una "perla": "La pregonera de este año va a salir inmensamente mas barata que otras pregoneras que ha habido en Motril".

Por los micrófonos de Onda Cero en la Provincia de Granada ha pasado también la Pregonera, Marifrán Carazo Villalonga, que nos ha contado como desde hace tiempo pasa parte de sus vacaciones en Motril y que a su vez nos adelanta que en septiembre se comenzará con la siguiente fase de la Ronda Sur.

Además hablamos con José Lemos, responsable de Turismo y Urbanismo Litoral, para que nos cuente como está la afluencia turística a Motril y con Debora Juárez, responsable de mantenimiento, que nos cuenta como se está acondicionando el Ferial, como se comienzan a preparar los colegios y como se están cambiando las luminarias de la ciudad.

Por último Miguel Angel Gallego, Hermano Mayor de la Real Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza Coronada, nos cuenta los cultos que se van a llevar a cabo y que este año la Ofrenda Floral se realizará a las puertas del Cerro de la Virgen y, en directo, se lleva una agradable sorpresa después de las gestiones realizadas en el día de hoy por la Alcaldesa: El Cerro de la Virgen estará iluminado en la Procesión a la Patrona de Motril.

Feria y Fiestas Patronales de Motril, del 9 al 16 de Agosto 2022