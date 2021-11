LA PROGRAMACIÓN ESTÁ ADAPTADA A LA SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA

Los Reyes Magos y Papá Noel serán los protagonistas de la Navidad en Marbella y San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella ha diseñado un extenso y variado programa de Navidad para este año, adaptado a la realidad actual de la pandemia y abierto a posibles adaptaciones ante la situación que se pueda derivar de la crisis sanitaria. Una programación donde no faltarán los belenes, las zambombas, Papa Noel y los Reyes Magos. Contará con diferentes zambombas organizadas por Fiestas y diferentes colectivos de la ciudad y con distintas citas con las pastorales. Asimismo, aunque no aparezcan en el programa, están previstas diferentes fiestas infantiles además de la celebración de Fin de Año que, no obstante, irán adaptando a la situación sanitaria del momento. En la lista de actividades no faltará Papa Noel, que llegará a la ciudad el 13 de diciembre y al que se podrá visitar en su casa instalada en el Paseo de la Alameda hasta el día 24 de diciembre. También, del 27 del próximo mes al 4 de enero, se instalarán en la misma ubicación los carteros de Los Reyes Magos de Oriente, que celebrarán un año más la Cabalgata Estática a lo largo de las avenidas Ramón y Cajal y Ricardo Soriano el 5 de enero. En el caso de San Pedro de Alcántara también contarán con diferentes zambombas, un mercado navideño (11 de diciembre, en las calles Lagasca, Pozo y Córdoba), y una feria del queso (6 de diciembre, en la plaza de la Iglesia, de 11.00 a 15.00 horas). Papa Noel abrirá las puertas de su casa el 13 de diciembre, a las 17.30 horas, en la plaza de la Iglesia, mientras que el Cartero Real se ubicará en el mismo emplazamiento a partir del 27 de diciembre. Asimismo, se ha previsto la llegada de los Reyes Magos de Oriente el 4 de enero, en una ruta por diferentes puntos de San Pedro Alcántara, para, la jornada posterior, el 5 de enero, participar en la Cabalgata Estática que se situará en el Bulevar de 11.00 a 20.00 horas. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado con la asesora coordinadora de Fiestas, Yolanda Marín, para desgranar toda la programación navideña. Pueden escuchar la entrevista aquí.