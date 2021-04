La editorial marbellí Algorfa elaboró hace cinco años un particular padrón de escritores de Marbella. La lista contenía unos 70 nombres. ¿Todos son autores? Sí, ¿Todos son escritores? Muchos han elaborado una sola obra, pocos son los que tienen un mayor recorrido. La empresa de Andrés García Baena divide a los autores en tres: élite, primera división, y el resto, en una distribución piramidal. Los propios prosistas y poetas locales bromean: “somos más escritores que libros”, que no falte el humor. La intención de este repaso no es destacar solo a los más reputados, publicados y conocidos. Como todo arte, y la escritura lo es, para gusto los colores. Al final recordaremos nombres imprescindibles con el cronista oficial de la ciudad, Paco Moyano. Antes, nos metemos en la piel del escritor salido desde Marbella para el mundo universal de las letras.

Reflexiones

Coincidiendo con el Día Internacional del Libro, este 23 de abril de 2021, proponemos a los autores responder a preguntas claves.

¿Qué le mueve a escribir?

¿Es posible vivir de la literatura?

¿Cuál es su ‘liturgia’ en el hábito de redactar?

¿Cómo enfrentarse a una hoja en blanco?

¿Qué consejos le daría a un escritor neófito?

¿A quién debemos leer para escribir bien?