Redru: "Confiamos en Aira"

El defensa sevillano asume que la situación actual es excepcional, como lo era ganar casi todo la temporada pasada. "Lo de este año no es normal con la plantilla, el club y la estructura que hay. Los puntos reflejan algo que no es normal. No tenemos que estar comparándonos con lo del año pasado porque tiene poco que ver. Somos diferentes jugadores, cuerpo técnico y hasta la liga ha cambiado. En el vestuario de puertas para adentro sabemos que tenemos que mejorar muchísimo", afirmó a Julio Rodríguez en Onda Deportiva Marbella. Analizamos la derrota 2-1 contra el Sanluqueño con los comentario de Miguel González y los sonidos más destacados del entrenador José Manuel Aira.