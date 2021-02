Pandalone: "El Marbella el año pasado tenía el mejor equipo de la Segunda B"

En entrevista con Julio Rodríguez, charlamos con el presidente de 'La Balona', exvicepresidente y director deportivo del Marbella en la temporada 2016-17. Tras el máster de un año en el cuadro blanquillo, donde Raffaele Pandalone fue principal apoyo inversor de Grinberg y responsable de la parcela deportiva hasta su renuncia, reconoció errores como Zé Turbo, con los que entendió que para este nivel es obligado contar con futbolista de la categoría. "Pensé que la iba a romper aquí y me equivoqué". Después de tres años al frente del Linense ha entendido la clave de esta categoría. "Lo más importante en Segunda B es la continuidad. El Marbella tenía el año pasado el mejor equipo de la categoría y con dos o tres fichajes estaríamos hablando de otro cosa, o no", comentó en Onda Deportiva Marbella.

En cuanto a la crítica situación deportiva del que fue su equipo destacó que "al Marbella lo veo mucho y el del año pasado era muy solido. He intentado fichar a Saúl, el mejor lateral derecho de la categoría y no me he podido ni acercar. Y te digo lo mismo de Lolo Pavón o Wilfred. Ellos lo saben, al final los resultados hablan, pero hay que estar agradecido por la estabilidad que le han dado la propiedad al club. Hay que tener paciencia y meterse de lleno en la categoría", afimó Pandalone en Onda Cero Marbella.