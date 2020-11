LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Onda Deportiva Marbella, miércoles 25 de noviembre de 2020

Óscar Ribot se reunirá mañana, por turnos, con la plantilla del Marbella FC. El CEO de 'Best of You' quiere tratar personalmente la crisis de resultados con los futbolistas. En polideportivo el judoca Javier Suárez encara el campeonato de España senior con la meta en optar a medalla representado a la 'Marca Marbella'. En waterpolo, el CW Marbella logró la primera victoria de la temporada en Liga Nacional con un equipo netamente de cantera como nos indicó su entrenador, Miki Botello.