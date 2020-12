FERRÓN NO RECIBIÓ NINGUNA LLAMADA DEL MARBELLA EN VERANO

Ferrrón: "Creo que en el Marbella falta buen ambiente"

Abrimos con el editorial de Julio Rodríguez sobre el enfado de la afición del Marbella FC. El delantero del San Fernando, ex del Marbella, Francis Ferrón, anotó el tanto de la remontada 1-2 en el derbi andaluz. El ariete reconoció vivir una etapa única como blanquillo y públicamente ha animado al equipo en la última fase de ascenso. En Onda Deportiva Marbella no eludió la pregunta de Julio Rodríguez sobre qué cree que le ocurre al Marbella sobre el campo para no reaccionar. "Creo que el buen ambiente falta, y te lo digo yo que lo sé de buena mano. El fútbol es un deporte de alegría, si no disfrutas de lo que haces se nota, y eso de verdad que le falta al Marbella. Es un equipazo y lo noté tenso, con dudas".