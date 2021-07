EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MARBELLA SIGUE SU RITMO

El Ayuntamiento aprueba por unanimidad el avance del nuevo PGOU en un pleno extraordinario

Si el PGOU de Marbella fuera una canción sería 'Despacito' de Luis Fonsi, si fuera una expresión sería, sin duda, a trancas y barrancas; si un refrán: vísteme despacio que tengo prisa; si fuera un sentimiento, sería el de la desesperación; si se tratara de un olor, algunos dirían que un poco rancio, por lo que están tardando en desempolvarse y sacar adelante algunos detalles. ¿Y si fuera un sabor? pues el de la primera vez que pruebas el cilantro o te enamora o lo detestas… Pero como en todas las cosas de la vida siempre hay un color, no tenemos más remedio que pensar en verde, el de la esperanza. La ciudad está en plena redacción de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ayer dio un paso más con la aprobación por unanimidad en pleno extraordinario del documento de avance. No cabe duda de la urgencia de contar con planeamiento para favorecer el desarrollo de los municipios, y Marbella no es una excepción después de los vaivenes de los últimos años. Hace un año se constituía la mesa para desarrollar el trabajo del Plan General de la ciudad y en ello se avanza, ahora, valga la redundancia, con la aprobación plenaria del avance.