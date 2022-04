Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Polémica hasta con la población

La pandemia sacó a la luz una vieja desigualdad que se da en municipios de la naturaleza de Marbella, con mucha población de hecho pero no de derecho. Si recuerdan, fue en julio y agosto pasados, con motivo de la famosa tasa de incidencia: si alguien daba positivo aquí, se le imputaba a la ciudad, aunque no estuviera empadronado en ella. Se estaba haciendo trampa, porque luego sí era el padrón la referencia que se tomaba para establecer el porcentaje. Pero por lo visto, el tema de la población está destinado a generar cierta polémica en general. El Ayuntamiento tiene una relación de sus vecinos: el padrón. Luego está el Estado, que con el Instituto Nacional de Estadística, tiene otra: el censo. Y no coinciden. ¿Por qué? Se preguntarán, igual que hicimos ayer al conocer esta peculiaridad. Hay varias razones. Entre ellas, que el padrón se modifica día a día, mientras el listado del INE no. Además, pensando un poco regular, cuanto menos crezca el censo, más se ahorra la administración central en transferencias a los ayuntamientos. No parece tan difícil.