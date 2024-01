NO PARECE TAN DIFÍCIL. Unos pasitos atrás para avanzar más adelante

San Pedro Alcántara tendrá que dar algún paso atrás para dentro de poco avanzar varios hacia adelante.

Esta adaptación del famoso dicho viene a cuenta de los avatares intrínsecos a las obras; si lo quieren más claro, a los problemas, inconvenientes y dificultades que conlleva cualquier actuación en las calles de una ciudad. Tan obvios son que hasta en dos ocasiones pidió disculpas por adelantado ayer el teniente de alcalde por lo que se viene a partir de las diez y media de esta mañana.

En realidad es un corte de tráfico que no es nada del otro mundo si uno se ha enterado, primero de eso, de que se va a interrumpir la circulación y segundo del itinerario diseñado para poder moverse. Se lo vamos a contar aquí en un minuto. Igual que nosotros, otros compañeros. Hay carteles puestos. Y luego están las redes sociales, en uno de sus buenos usos. No hay excusa para lo de “es que no lo sabía” o “menudo follón para salir o entrar de San Pedro”.

Otra cosa es que sea un engorro acostumbrarse a las nuevas rutinas y que, en efecto, molesten esos pasitos hacia atrás. Tiene pinta, volviendo al principio, de que los que se darán allá por la primavera serán muy hacia adelante. Ya se verá.

No parece tan difícil.