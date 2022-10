Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Nueva contestación pero el mismo mensaje

2 de 16. El porcentaje de efectividad del Ayuntamiento en este caso es más que mejorable. Dos veces ha contestado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a las 16 cartas que el Consistorio ha enviado a Madrid invitando a la titular de la cartera a conocer Marbella; su paseo marítimo; la parte que dicen ahora en el Gobierno central que hay que demoler porque es ilegal. 30 años lleva sin que nadie hubiera dicho nada. Así que la falta de efectividad tampoco es que sea responsabilidad sólo del Ayuntamiento. Y ¿qué ha cambiado de la primera contestación a ésta? Pues básicamente dos cosas: una, quien ha firmado la carta; la primera la rubricó la directora de gabinete; la segunda, el secretario de estado. Vamos subiendo en el organigrama. Y dos: no parece que ahora, como tampoco lo hizo hace un mes en el Senado, la actuación de los espigones esté supeditada a la del paseo marítimo. Al menos, ya no lo especifican. No parece tan difícil.