Editorial

NO PARECE TAN DIFICIL. Menos cantidad pero más calidad

El Instituto Nacional de Estadística refrenda el buen comienzo del verano en Marbella. Lo hace con números que hay que interpretar en conjunto para sacar la conclusión más acorde con la realidad que se ha vivido en el pasado junio. Recuerden que hace apenas unos días contábamos cómo estaba transcurriendo el actual julio, y como iba a terminar también, conforme a los datos que ofrecían los propios hoteles. Ahora tenemos las cifras que ofrece el INE, decíamos. Un poco menos de ocupación total, pero que sin embargo significa mejores ingresos para la ciudad porque los turistas han estado más tiempo, más días, un poco más, que hace justo un año, señal, puede ser de que se cumple eso de mejor la calidad que la cantidad, la idea que ha empezado a defender con más firmeza que nunca el Ayuntamiento. Sólo falta que, con esos buenos datos que se esperan también de julio, y que agosto remonte a partir de unas primeras estimaciones no tan buenas como se podría esperar, en el otoño no se venga abajo el sector, y confirme igualmente eso de que se está acabando la estacionalidad. No parece tan difícil.