Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Mejorando el turismo de naturaleza

No hemos terminado el verano de 2023 y ya hay un foco apuntando al de 2024, a justo antes, si se cumplen los plazos -sería noticia-, de que empiece la temporada estival del año próximo. Y a pesar de las referencias temporales, no tiene que ver esta vez con lo que comúnmente se asocia con esas fechas; no se trata de esos balances o previsiones de ocupación, negocio hecho en los chiringuitos o ventas de los comercios. Aunque sí tiene su relación con el turismo; con el de la naturaleza, ese segmento que poco a poco se abre paso, también aquí, sí. Se trata de aprovechar uno de los muchos arroyos que tiene Marbella, uno por el que ya transitan vecinos y turistas, para a los que ya lo conocen, hacerles más cómodo sus paseos, y para los que no, presentárselo como un atractivo más, al estilo de esas pasarelas de madera que están completando y ayudando a tener un paseo marítimo a lo largo de los 27 kilómetros de litoral. De paso, se solucionan otros problemas que todavía hay en un lugar como Marbella en pleno 2023: aguas fecales que discurren por donde no debieran. No parece tan difícil.