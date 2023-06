Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Marbella lo primero

El paro ha bajado, los afiliados a la Seguridad Social han subido y también hay más autónomos. Siendo resultadistas, podría decirse que las delegaciones municipales de Marbella más exitosas en el pasado mandato han sido las de Fomento Económico y Pymes, y Empleo. De ahí que conocida su hoja de ruta para los próximos cuatro años pueda resumirse en eso de “si algo funciona, no lo cambies”. Y si lo haces, añadimos en este caso, que sea para mejor. En esta obviedad se encuadra una de las novedades que veremos pronto, en 2024 si todo sigue su curso; si las laboriosas tramitaciones en la administración pública no hacen una de las suyas. Es además un “quid pro quo” de manual, aderezado con un poco de “los de Marbella, los primeros”: que las innovaciones de una empresa de aquí beneficien antes de nada a otras empresas de aquí. No parece tan difícil.