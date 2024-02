NO PARECE TAN DIFÍCIL. Málaga, zona 0

Somos los que más agua necesitamos, a los que más está afectando la sequía y en consecuencia, a los que más líquido elemento va a llegar con todos los mecanismos, con todas las infraestructuras que la Junta de Andalucía está habilitando. Más de la mitad de la calculada para toda la comunidad, a una sola provincia: Málaga.

No hay ni que traducir las palabras ayer de la consejera de Agricultura, Pesca y Agua, Carmen Crespo. Se entiende perfectamente. La Zona 0 nos llamó, por si quieren un añadido.

En su visita, invitada al primer almuerzo de la patronal marbellí, aludió también a no pensar sólo en el hoy, sino también, y si no más, al menos al mismo nivel, en el mañana. Para no volver a tener que vérnoslas así más veces.

Nos quedamos con ganas los periodistas allí reunidos, convocados para la ocasión, de preguntarle por ejemplo en qué situación estaba ahora mismo la Costa del Sol o cuánta de esa agua extra que llegará a Málaga lo hará en concreto al litoral. Pero hay responsables de prensa que ni son lo primero ni parecen haber trabajado nunca en lo segundo. Afortunadamente, hay otros, otras, Susana y Belén, que sí.

No parece tan difícil.