Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. De interpretaciones y realidades inmobiliarias en Marbella

Un nuevo informe inmobiliario refleja unos datos sobre Marbella que directamente no son ni buenos ni malos. ¿Qué indican entonces? Pues las conclusiones más importantes salen de lo que se intuye, se interpreta o resulta de cruzar esos números con otros del mismo sector. El asunto va de si hay o no déficit de viviendas en el municipio. O sea, de si las casas son más o menos de las necesarias; de si la oferta cubre o no la demanda. Partiendo de la base de que lo ideal sería que hubiera equilibrio, se da la circunstancia de que el documento dice que hay muchos alojamientos vacíos, aunque interpretándolo después los expertos resulta que no son tantos; pero es que además los precios apuntan a que la realidad es otra. Y todo ello matizado con la idiosincrasia del municipio, ésa que muestra una situación en la que sí puede haber excedente de vivienda, pero por la cantidad de inversores que compran para hacer negocio. No parece tan difícil.